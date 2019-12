Nizozemska legenda zaradi nacističnega izpada že čuti posledice #video

"Zavedamo se, kaj je pred kratkim storil Marco van Basten. Prek naše igre razširjamo enakopravnost in spodbujamo različnost. Zaradi tega bomo Marca van Bastna suspendirali," je sporočil proizvajalec računalniških iger.

Do zdaj je imel v igri lik van Bastna mesto, ki je rezervirano za nekdanje zvezdnike.

Incident, ki je sprožil številne odzive na Nizozemskem in po svetu, se je zgodil konec novembra. V televizijskem studiu pred tekmo nizozemske lige je nogometaš glasno izgovoril nacistični pozdrav. Pred tekmo med Ajaxom iz Amsterdama in Almelom so se v studiu pogovarjali s trenerjem drugega, Nemcem Frankom Wormuthom. Takoj po koncu pogovora se je slišal van Bastnov: "Sieg Heil."

Sporne besede so posnele kamere:

Kmalu zatem se je najprej opravičila televizijska postaja, pozneje še sam nekdanji nogometaš. Pojasnil je, da je bil to poskus šale, meril pa je na nemščino novinarja, ki se je pogovarjal s trenerjem. Van Basten je priznal, da se zaveda, da je izbral zelo slab trenutek za takšno opazko.

Pri televiziji Fox Sports so njegovo opazko označili za popolnoma neprimerno, ne glede na to, kdaj bi jo izrekel. Dan po incidentu so se pri televiziji odločili, da ga bodo za en teden suspendirali. Honorar, ki bi mu ga sicer namenili, so nakazali nizozemskemu inštitutu za vojno dokumentacijo (NIOD).

