Nižje plače za necepljene nogometaše

Joshua Kimmich je zaradi nove izpostavljenosti koronavirusu moral znova v karanteno, potem ko se mu je v torek končala prejšnja karantena zaradi stika s soigralcem Niklasom Sülejem, ki je bil prejšnji teden pozitiven na okužbo z novim koronavirusom.

Šestindvajsetletni Kimmich je v Nemčiji sprožil burno polemiko, ko je razkril, da se zaradi "osebnih razlogov" ne bo odločil za cepljenje proti novemu koronavirusu. Cepljenje sicer ni obvezno za igralce bundeslige.

Po novih pravilih, ki veljajo s prvim novembrom, zaposleni Bayerna, ki zamudijo delo zaradi karantene, niso več upravičeni do nadomestila, če niso cepljeni.

Poleg Kimmicha so necepljeni tudi njegovi soigralci Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting in Michael Cuisance, poroča Bild.

Za Kimmicha, katerega letna plača znaša 20 milijonov evrov, tedenska karantena pomeni približno 384.000 evrov izgube.

Zaradi njegove odsotnosti je njegov klub v težavah. V petek je vodilna ekipa bundeslige pri Augsburgu doživela šokanten poraz z 2:1.

Nemčija se bori s četrtim valom virusa, število okužb pa je ta teden doseglo nove rekorde.

Relativno nizka stopnja precepljenosti, ki se giblje pod 70 odstotki, je državo pustila ranljivo in nemški politični voditelji so se ta teden odločili za nove omejitve, da bi spodbudili tiste, ki oklevajo glede cepljenja, da si premislijo.

Tisti, ki niso cepljeni, bodo lahko uporabljali javni prevoz oziroma delali v pisarnah le ob predložitvi negativnega testa na novi koronavirus.

Za necepljene bodo zaprli tudi restavracije ter športne dogodke in kulturne prireditve v deželah, kjer stopnja hospitalizacij v zadnjih sedmih dneh znaša več kot tri bolnike na 100.000 prebivalcev. Državno povprečje je v nedeljo doseglo 5,5.



Dežela Saška je odredila zaprtje vseh športnih in kulturnih prizorišč, prepovedala turizem in javno uživanje alkohola.



Na Saškem in Bavarskem so odpovedali božične sejme, ki bi se morali odpreti v ponedeljek.