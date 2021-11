Borussia D. izkoristila spodrsljaj Bayerna

Vodilčni nemški prvoligaš Bayern München je v uvodnem srečanju 12. kroga bundeslige gostoval pri Augsburgu in proti klubu, ki se mu obeta krčevit boj za obstanek, izgubil z 1:2. Bavarcem ni pomagal niti že 14. zadetek poljskega zvezdnika Roberta Lewandowskega v tej sezoni. Spodrsljaj Bayerna je izkoristila Borussia Dortmund in se mu približala na točko zaostanka. RB Leipzig je na gostovanju pri Hoffenheimu ostal praznih rok, Kevin Kampl je odigral le prvi polčas.

V petek so ljubitelji klubskega nogometa v Nemčiji prisostvovali velikemu presenečenju. Najboljši strelec bundeslige Robert Lewandowski je v izjemni formi, kar je potrdil tudi v Augsburgu, ko je dosegel že svoj 14. gol v tej sezoni nemškega prvenstva, a dosežek Poljaka vendarle ni zadostoval, gostitelji so namreč zmagali z 2:1. Borbena domača zasedba je izkoristila svoje priložnosti, za domače sta bila natančna Andre Hahn in Mads Pedersen. Za Bayern je to drugi poraz v sezoni, za Augsburg pa šele tretja zmaga.

Neuspeh Bavarcev je izkoristila Borussia Dortmund, ki ima velike težave s poškodovanimi igralci, a je vseeno zmogla dovolj moči za domačo zmago nad Stuttgartom (2:1). Zmagoviti zadetek je pet minut pred koncem dosegel kapetan Marco Reus, rumeno-črni pa so se Bayernu približali na vsega točko zaostanka.

Marco Reus je v 85. minuti zagotovil zmago Borussii Dortmund, kateri še nekaj časa ne bo mogel pomagati najboljši strelec Erling Braut Haaland. Foto: Reuters

V soboto se bosta v mestnem derbiju v nemški prestolnici spopadla Union in Hertha. To bo njun peti dvoboj v bundesligi, a šele drugi pred polnimi tribunami od novembra 2019, ko sta se udarila prvič. Union bo računal na pomoč bučnih 22 tisoč gledalcev. Kevin Kampl je na gostovanju pri Hoffenheimu zaigral v udarni enajsterici gostov, a odigral le prvi polčas, rdeči biki pa so ostali praznih rok (0:2). RB Leipzig bo zaradi povečanega števila okuženih s covidom-19 spet prisiljen zapreti svoj stadion za gledalce. Zvezna dežela Saška je prepovedala druženja večjega števila ljudi vse do 12. decembra, tako da bodo tribune stadiona v Leipzigu samevale na naslednjih treh domačih tekmah.

Mladi slovenski up Eintrachta Frankfurta Martin Pečar ostaja na seznamu poškodovanih igralcev.

Nemško prvenstvo, 12. krog: Petek, 19. november:

Augsburg : Bayern München 2:1 (2:1)

Pedersen 23., Hahn 36.; Lewandowski 38. Sobota, 20. november:

Arminia Bielefeld : Wolfsburg 2:2 (1:0)

Okugawa 11., Klos 54./11-m; Weghorst 62., Nmecha 63. Bayer Leverkusen : Bochum 1:0 (1:0)

Adli 4. Borussia Mönchengladbach : Greuther Fürth 4:0 (3:0)

Hofmann 9., 57., Neuhaus 28., Plea 44. Borussia Dortmund : Stuttgart 2:1 (0:0)

Malen 56., Reus 85.; Massimo 63. Hoffenheim : RB Leipzig 2:0 (1:0)

Samassekou 12., Dabbur 68.

Kevin Kampl (RB Leipzig) je odigral prvi polčas.



18.30 Union Berlin - Hertha Nedelja, 21. november:

15.30 Freiburg - Eintracht Frankfurt (Martin Pečar)

17.30 Mainz - Köln