Nigerijec zapušča Koper

Osemindvajsetletni Edomwonyi je od lanskega septembra za Koper na 28 tekmah dosegel devet golov in vpisal še dve podaji. Nigerijec je sicer eden od številnih nogometašev, ki so po koncu sezone zapustili vrste kanarčkov. Poleg njega so med drugimi odšli še Milan Šimčak, Karlo Bilić, Rudi Požeg Vancaš in Žan Benedičič.

Po poročanju Ekipe SN pa se bodo Koprčani okrepili s povratnikom na slovenske in koprske zelenice Nardinom Mulahusejnovićem, ki je nedavno prekinil sodelovanje z ruskim moštvom Dinamom iz Mahačkale. Trenutno napadalec in koprski klub usklajujeta zadnje podrobnosti pogodbe.

Pri Kopru je bil zdaj 25-letni napadalec iz Bosne in Hercegovine najboljši strelec državnega prvenstva v sezoni 2020/21. V Sloveniji je Mulahusejnović igral še za Maribor in Muro. Skupaj je v Prvi ligi Telemach odigral 76 tekem in dosegel 22 golov.

Koper bo priprave na prihajajočo sezono začel v petek.

