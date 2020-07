Bomba iz Neaplja: Afričan za noro odškodnino v Napoli! #video

Podatki, koliko bodo Italijani zanj plačali, se razlikujejo, nekateri trdijo, da je posel vreden 60 milijonov evrov, spet drugi, da je 70 milijonov, francoski športni časnik L'Equipe pa celo trdi, da prestop vreden več kot 80 milijonov evrov, kar pomeni, da je mladenič postal najdražji afriški nogometaš vse h časov.

Do zdaj je rekord držal Arsenalov napadalec Nicolas Pepe, ki je lansko poletje prav tako iz Lilla za 80 milijonov evrov. Osimhen je zanimivo v Lille prišel ravno kot zamenjava za prodanega Pepeja.

🙏🏻 Thanks for the memories, @victorosimhen9 🙏🏻pic.twitter.com/npBik89X7v