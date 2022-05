Nigerijce bo vodil Portugalec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Nigerijski nogometni zvezi (NFF) so danes potrdili, da je portugalski trener Jose Peseiro novi selektor izbrane vrste Nigerije, poroča francoska tiskovna agencija (AFP).

"Ima veliko raznolikih izkušenj s treniranjem v največjih klubih in reprezentancah po svetu. Večinoma v Evropi, pa tudi v Aziji, Afriki in Južni Ameriki," so povedali predstavniki NFF v izjavi za javnost.

Peseiro se je avgusta lani umaknil s položaja selektorja Venezuele, ko mu že eno leto niso plačali. Zdaj bo nigerijsko reprezentanco najprej vodil na prijateljskih tekmah proti Mehiki in Ekvadorju. Pomagali mu bodo nekdanji nigerijski reprezentanti Finidi George, Ike Shorunmu in Salisu Yusuf.

Marca so z mesta selektorja nigerijske reprezentance razrešili Augustina Eguavoena in njegove pomočnike, saj se ekipa ni kvalificirala na letošnje svetovno prvenstvo v Katarju.

Šestinpetdesetletni nekdanji branilec Eguavoen je položaj prevzel, ko so odpustili Francoza Gernota Rohra.

Peseiro, ki je bil med drugim tudi pomočnik trenerja Real Madrida, je prav tako deloval tudi kot selektor Saudske Arabije ter trener klubov Sporting Lizbona, Porto, Braga, Panathinaikos, Rapid Bukarešta, Al-Hilal, Al-Wahda, Al-Ahly Kairo, Sharjah in drugih.