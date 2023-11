Kaznovani Fagioli si je prislužil podaljšanje

"V Juventusu se veselimo, da smo z Nicolom Fagiolijem podaljšali sodelovanje do julija 2028," je klub sporočil na spletni strani. Podrobnosti, tudi finančne, niso znane, dpa povzema poročanje italijanskih medijev, da bo zaslužil po 1,5 milijona evrov na leto.

Italijanska nogometna zveza (FIGC) je Fagiolija zaradi vpletenosti v nogometne športne stave oktobra kaznovala s sedmimi meseci prepovedi nastopanja. Prvotna kazen je bila sicer 12 mesecev prepovedi igranja, a so pet mesecev spremenili v pogojno, ker je nogometaš priznal početje in se strinjal z vključitvijo v program zdravljenja odvisnosti od iger na srečo.

Nicolò Fagioli rinnova fino al 2028 🤝



Avanti insieme, Nico! 🤍🖤



🔗 https://t.co/BvVYt6qymU pic.twitter.com/MqioP4h653 — JuventusFC (@juventusfc) November 14, 2023

Afera je izbruhnila jeseni med pripravami italijanske reprezentance, ko so mladega nogometaša, tudi vzhajajočega zvezdnika na domači sceni - lani so ga izbrali tudi za najboljšega igralca do 23 let v italijanski serie A - osumili sodelovanja pri stavah. Pri tem je, kot so ugotovili, uporabljal različne identitete, ko je vplačeval stave na neuradnih oziroma ilegalnih spletnih mestih. V afero je vpleten tudi Sandro Tonali, član Newcastla, ki je za podobno početje dobil deset mesecev prepovedi igranja.