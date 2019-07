Nič ne bo z debijem v premier ligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlakar, ki se je kalil tudi v Fiorentinini šoli, je le eden od štirih Brightonovih nogometašev, ki bodo posojeni v drugo ligo. "Jan je eden številnih nadarjenih, mladih igralcev, ki jih imamo v klubu. Ta poteza je odličen korak v njegovem razvoju. Lahko se bo prvič soočil z angleškim nogometom in to v močni drugi ligi. Skupaj s sodelavci bomo pozorno spremljali njegov razvoj in mu želim vse najboljše," je dejal tehnični direktor Brightona Dan Ashworth.

Londonski QPR je bil v prejšnji sezoni 19. v ligi, ki ima 24 članov. Trener je Mark Warburton, pred tem trener Brentforda, Glasgow Rangers in Nottingham Forest.

