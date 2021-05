Neymar ima s pariškim klubom veljavno pogodbo do 30. junija 2022, novo pa naj bi podpisal do leta 2026. Klub naj bi novico razglsil danes.

Neymar is set to sign his new contract with PSG, never been in doubt and confirmed by L’Équipé. The new agreement will until June 2026 for €30m/season. 🇧🇷🏁 #PSG



Big announcement coming. Huge bonus in case PSG will win the Champions League in the next years. ⏳ #Neymar https://t.co/fSGEGKMAYR