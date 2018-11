Preplah v Parizu: Neymar in Mbappe sta se poškodovala

Po teh novicah je pri nesramno bogati pariški zasedbi nastal pravi preplah, saj sta pred njo izjemno pomembna dvoboja v skupinskem delu lige prvakov z angleškim Liverpoolom v Parizu (28. november) in srbsko Crveno zvezdo v Beogradu (11. december).

Poškodba Mbappeja:

Kylian #Mbappe exits #FRAURU injured, and France and PSG fans hold their breath.



