Neverjetno, zvezda Liverpoola ponovila zgodbo Luisa Suareza? #video

Vse skupaj se je začelo, ko je 21-letni branilec na tribune nesramno porinil brazilskega zvezdnika, ta pa je Holgatu želel vrniti in ga je hitro ozmerjal z zmerljivko ''kurbin sin'', na koncu pa naj bi izjavil tudi besedo na N, ki je mladeniča močno razjezila. Med oba srboriteža so stopili soigralci obeh moštev, Holgate pa se je drl: ''Pusti me, rekel mi je 'niger'.'' To so mediji Angležu hitro prebrali z ustnic.

Poteza mladeniča, ki je razjezila Brazilca:

Holgate has eliminated Firmino from the Royal Rumble. pic.twitter.com/AbDarli4Yc — Kevin (@VoetbalKev) January 5, 2018

Kluba še molčita

O domnevnem incidentu trenerja nista hotela govoriti. ''Nič vam ne bom povedal, tukaj so odgovorne službe, ki bodo preverile, kaj je res in kaj ne. Tukaj sem, da govorim o nogometu,'' je dejal trener Evertona Sam Allardyce, pri Liverpoolu pa so zapisali, da tako klub kot igralec sodelujeta pri preiskavi in do nadaljnjega zadeve ne bodo več komentirali.

Holgate je prepričan, kaj je slišal:

Scenes in the Merseyside Derby as Holgate accuses Firmino of calling him a ‘n*gger’. #LFC #EFC #LIVEVE pic.twitter.com/SdV9wLLt6c — Diego Martinez (@DiegoMSport) January 5, 2018

Podrli grešnika

Spomnimo, da so pri Liverpoolu že imeli podoben primer. Pisalo se je leto 2011, ko je zdajšnji napadalec Barcelone Luis Suarez rasistično ozmerjal branilca Manchester Uniteda Patricea Evraja. FA mu je krivdo dokazal in ga kaznoval z osmimi tekmami prepovedi, plačati pa je moral še 40 tisoč funtov.

Liverpool je v preteklosti že branil svojega nogometaša, bo tako tudi tokrat? Foto: Reuters Kljub vsemu so pri Liverpoolu grešniku stopili v bran in ga tudi po razsodbi imeli za nedolžnega. V obdobju prestajanja njegove kazni so na ogrevanju nosili tudi majice z njegovo podobo, kar je zmotilo vse razen angleškega velikana.