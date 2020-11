Neverjeten rekord Jana Oblaka, ki se mu klanjajo Španci

Slovenski nogometni zvezdnik Jan Oblak je v soboto pomagal Atleticu do nove zmage v španskem prvenstvu. Madridčani so v gosteh z 1:0 premagali Valencio, Škofjeločan pa je jubilejni 200. nastop v španskem prvenstvu sklenil z novo izjemno predstavo. Mrežo je ohranil nedotaknjeno že 112. in s tem postavil nov mejnik la lige!

Po novi zmagi Atletica v španskem prvenstvu so vse glasnejše napovedi, da bi lahko Los Colchoneros pod vodstvom Diega Simeoneja v tej sezoni kandidiral za naslov prvaka ter pri tem imel resne možnosti, da se mu uresničijo sanje. Atletico je v soboto na Mestalli premagal Valencio (1:0), zadržal status edinega še nepremaganega člana španskega prvenstva, s tekmo manj pa je po točkah ujel vodilni Real Sociedad. Pred madridskim Realom ima šest, pred Barcelono (Katalonci so odigrali tekmo manj) pa kar 12 točk prednosti!

Atletico je za zdaj nepremagljiv, njegova obramba, ki je pod taktirko Simeoneja že dolgo časa na dobrem glasu, pa je v devetih nastopih prejela le dva zadetka! Kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak je bil na devetih srečanjih premagan le dvakrat! Nedotaknjeno mrežo je ohranil tudi v Valencii, kjer je najbolj navdušil s posredovanjem ob strelu Uroša Račića v prvem polčasu. Škofjeločan je odigral jubilejno 200. tekmo v la ligi, po njej pa se je navijačem prek Twitterja zahvalil za podporo in čestitke. Najbolj je bil srečen, da je Atletico osvojil tri nove točke.

Najboljši na svetu?

Med vratarji, ki branijo v petih najmočnejših ligah, in so zbrali največ tekem brez prejetega zadetka, izstopata prav Slovenca. Foto: Getty Images Če bo dobitnik štirih priznanj zamora nadaljeval v takšnem ritmu, bo po koncu sezone 2020/21 bogatejši še za eno lovoriko, prestižno med čuvaji mreže, ki jo podeljuje španski športni dnevnik Marca. ''Oblak ohranja svoje navade,'' so zapisali pri Marci in izpostavili, kako je 27-letni Oblak nepremagan na zadnjih štirih tekmah. Zadetka ni prejel tako proti Cadizu, Barceloni, Lokomotivi kot tudi ne proti netopirjem iz Valencie.

Katalonski športni dnevnik Mundo Deportivo je šel še korak dlje in po novi Oblakovi ''ničli'' v naslovu zapisal: ''Oblakove številke pričajo o tem, da je najboljši na svetu." Spomnil je na podatek, ki ga je priskrbel Omnisport. Govori o tem, kako je Oblak od marca 2015, ko je debitiral v španskem prvenstvu za Atletico, zbral kar 112 tekem brez prejetega zadetka. To pa je kar 37 več od najbližjega zasledovalca, torej glede na vratarje v petih najmočnejših ligah v Evropi. Drugi najuspešnejši na tej lestvici je, na še večji ponos Slovenije, prav njegov starejši rojak in nekdanji reprezentančni soigralec Samir Handanović (Inter). Španski mediji so navedli še kopico drugih statističnih prvin, v katerih prevladuje Oblak in je najboljši v Evropi.

Odkar brani Oblak za Atletico, je z njim osvojil španski superpokal, ligo Europa in evropski superpokal. Foto: Getty Images

Nekdanjega vratarja Olimpije in Benfice bi še v boljšo voljo kot vsa vodilna mesta v statističnih rubrikah zagotovo spravil naslov španskega prvaka, o katerem je lahko po letu 2014, ko se je pridružil Atleticu, le sanjaril. Za zdaj. Barcelona in Real sta se vedno izkazala za premočnega tekmeca, v tej sezoni, ko sta v sezono vstopila zelo ranljiva, to velja zlasti za Katalonce, pa gre Simeonejevi četi za zdaj vse kot po maslu. S tem pa raste tudi optimizem navijačev rdeče-belih.

Prejšnjega rekorderja prehitel za 42 zadetkov!

Oblak ostaja razred zase med vratarji, ki so kdajkoli branili v španskem prvenstvu. Pred njim še ni bilo junaka, ki bi zbral vsaj 200 nastopov in na več kot polovici tekem ohranil mrežo nedotaknjeno. Samozavestnemu Slovencu je to uspelo na kar 112 dvobojih (na 56 odstotkih vseh tekem), skupno pa je na 200 tekmah moral po žogo v svojo mrežo le 123-krat!

S tem je temeljito popravil prejšnji rekord, ki si ga je dolga leta lastil Miguel Reina, legendarni vratar Barcelone in Atletica, tudi oče Pepeja Reine. Nekdanji idol navijačev Atletica je v uvodnih 200 nastopih v la ligi prejel 165 zadetkov, nepozabna vratarja Barcelone Victor Valdes in Andoni Zubizarreta 176 oziroma 180 in tako naprej. Oblak je torej prejšnji rekord izboljšal za kar 42 zadetkov, s čimer je v očeh španske, iz dneva v dan pa vedno bolj tudi svetovne nogometne javnosti, deležen večjega spoštovanja.