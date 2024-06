Madžarski napadalec Barnabas Varga je med trkom s škotskim vratarjem Angusom Gunnom doživel zlom več kosti obraza, utrpel je tudi pretres možganov in bo najverjetneje operiran, so po tekmi na platformi X sporočili z madžarske nogometne zveze.

Madžarski nogometaš Barnabas Varga si je med trkom z vratarjem Škotske poškodoval glavo. Foto: Reuters

Varga, sicer strelec edinega madžarskega zadetka ob porazu s 1:3 proti Švici v uvodni tekmi evropskega prvenstva v skupini A v Kölnu, je v nedeljo v Stuttgartu po predložku s prostega strela padel v vrvežu v kazenskem prostoru in ostal negiben na igrišču. Njegovi zaskrbljeni soigralci so nemudoma zaprosili za pomoč, še posebej aktiven je bil kapetan Dominik Szoboszlai in ga previdno odnesli na stran, na koncu pa so ga odnesli z igrišča, prvo pomoč mu je nudilo že medicinsko osebje na stadionu.

Foto: Reuters

"Bolje je, če o tem ne govorim. Bil sem med prvimi tam. In tudi sam sem bil šokiran. Poskušal sem ga postaviti na bok, kar je v takšni situaciji pravzaprav najboljše. Ni mogel pravilno dihati," je v intervjuju za MagentaTV izjavil nogometaš Liverpoola Szoboszlai, ki je bil zelo kritičen zaradi počasnega odziva reševalcev.

Foto: Reuters

Po njegovem mnenju je trajalo predolgo, da so reševalci prišli na teren in pomagali Vargi. "Pojma nimam, kakšen je protokol o tem, kdaj lahko reševalci pridejo na igrišče, ko potrebujemo pomoč. Nekaj moramo spremeniti glede tega. Nudenje zdravniške pomoči mora potekati veliko hitreje," je poudaril.

