Neprecenljivo nogometno doživetje

Mastercard je v sodelovanju z NK Maribor predstavil vseslovensko družinsko pobudo #ŽogaZbližuje, ki si prizadeva za pozitivno športno navijanje in medsebojno povezuje vse generacije. Neprecenljivi trenutki so doma tudi na prvem do družin prijaznem stadionu Ljudski vrt, ki skupaj z družbo Mastercard vabi na družinski sektor. Ob tem so pripravili posebne ugodnosti in presenečenja, ki bodo popestrila družinska nogometna doživetja ter omogočila sproščeno uživanje v tekmah na stadionu.

Športni spodbudi #ŽogaZbližuje se pridružuje tudi družina kapetana NK Maribor Marcosa Tavaresa, ki ji šport kot način življenja pomeni tudi skupno preživljanje prostega časa na nogometnih tekmah. Tavares se tekem najpogosteje udeleži s sinovoma, poseben občutek in ponos pa ga navdajata, ko družina navdušeno zanj navija na tekmi. Po njihovem mnenju nogomet namreč ni le šport, prek katerega se lahko povezuje več generacij, ampak predstavlja tudi celotno ekipo, ki vključuje navijače. Tavares zato podpira obisk družinskega sektorja, ki ga je Ljudski vrt pred tremi leti ustvaril kot posebno mesto za družine. Kot prvi stadion v Sloveniji bo še več pozornosti namenil družinam. Da je pobuda #ŽogaZbližuje simbol medsebojnega povezovanja, je ob predstavitvi projekta pokazal Tavares s soigralci, ko so nogomet na Ljudskem vrtu igrali skupaj z otroki Zveze prijateljev mladine Maribor. Še posebej zanimivo bo v Ljudskem vrtu 11. 5. 2019, ko bo tam večni derbi med NK Maribor in ljubljansko Olimpijo.

