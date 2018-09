Nenavadna poteza Salaha, ki dviguje prah in čudi navijače Liverpoola

Rdeči z Otoka so v tej sezoni neustavljivi. V angleškem prvenstvu še niso oddali točke, v ligi prvakov pa so prekrižali načrte eni izmed najmočnejših ekip v Evropi, bogatemu PSG, katerega napad sestavljajo trije dokazani velemojstri, Brazilec Neymar, Urugvajec Edinson Cavani in Francoz Kylian Mbappe. Atomski napad pa francoskim prvakom v torek ni pomagal do uspeha v Liverpoolu. Izgubili so z 2:3, čeprav je nekaj časa kazalo, da se bodo vrnili na celinski del Evrope z dragoceno točko.

Brazilec s poškodovanim očesom junak tekme

Firmino jo je skupil na sobotnem derbiju s Tottenhamom ... Foto: Guliver/Getty Images Liverpool je v prvem polčasu vodil že z 2:0, a se je PSG vrnil. V 83. minuti je Mbappe izenačil na 2:2, pri protinapadu Parižanov pa je imel prste vmes tudi Mohamed Salah. Najboljši igralec Liverpoola v prejšnji sezoni, v kateri je dosegel kar 44 zadetkov, je storil napako in na svoji igralni polovici podaril žogo tekmecu. Sledila je kazen. Gostje so izenačili, trener Jürgen Klopp pa je nato Afričana, ki v druščini Cristiana Ronalda in Luke Modrića kandidira za naslov najboljšega nogometaša na svetu, povlekel na klop.

Sledil je napet zaključek tekme. Parižanom se je prek Juliana Draxlerja ponudila priložnost za popoln preobrat, a je strel Nemca končal v bloku rdeče obrambe, nato pa je v 92. minuti nase opozoril Roberto Firmino.

... a je proti PSG igral 20 minut in poskrbel za zmagoviti zadetek na srečanju. Foto: Guliver/Getty Images

Brazilec, ki je v igro vstopil 20 minut pred tem, je postal junak srečanja. Čeprav je bil vprašljiv za tekmo, saj mu je na sobotnem derbiju angleškega prvenstva (Tottenham : Liverpool 1:2) Belgijec Jan Vertonghen nehote vtaknil prst v očesno jamico in mu poškodoval levo oko, je zaigral in odločil o zmagovalcu. Z izjemnim diagonalnim strelom je zatresel pariško mrežo. Ob proslavljanju zadetka si je z dlanjo zakril poškodovano levo oko.

Zakaj je Salah vrgel stekleničko ob tla?

Sledilo je veliko slavje. Na klopi Liverpoola so vsi poskakovali od sreče, posnetek televizijskih kamer, ki so bile usmerjene v tabor rdečih, pa je razkril veliko presenečenje. Gledalci so dobili občutek, da Salahu v trenutku nepopisne sreče za privržence legendarnega angleškega kluba ni bilo do veselja. Ne le, da ni proslavljal gola, ampak takrat celo zalučal stekleničko z vodo ob tla. S pomočjo družbenih omrežij se je hitro rodila afera, o kateri ne razpredajo le na Otoku, ampak tudi drugod. Na račun Salahove nenavadne poteze so se kresala mnenja.

Kako je Salah zalučal stekleničko ob tla:

Mohamed Salah didn’t look very happy with Roberto Firmino scoring a last minute winner.. pic.twitter.com/Lqe8v35B6G — Ryan. 🔴 (@Vintage_Utd) September 18, 2018

Nekateri so mislili, da je to zgolj naključje, in v dejanju Egipčana niso iskali nespodobnih motivov, nekateri so v tem videli olajšanje po tem, ko je z napako omogočil Parižanom izenačenje, spet drugi pa so poskrbeli za to, da se je na strelca Liverpool usul plaz kritik. Sledile so obtožbe, da je bil po slabi predstavi ljubosumen na Firmina.

Brazilec Neymar je dvoboj v Liverpoolu končal brez zadetka, junak dvoboja pa je postal njegov rojak pri rdečih. Foto: Reuters

Da pa so bile to vendarle prehitre obsodbe - Salah o njih javno še ni spregovoril -, priča nekoliko daljši posnetek slavja rezervne klopi Liverpoola. Ta je razkril, da je Salah v trenutku, ko je Firmino zadel za 3:2, navdušeno dvignil roke v zrak.

Dokaz, da se je Salah veselil po golu Firmina:

Nastala je zmeda, saj se navijači rdečih še vedno sprašujejo, zakaj je po tem zalučal stekleničko ob tla. Splet je še enkrat dokazal, kako veliko moč imajo družbena omrežja pri ustvarjanju afer na majavih temeljih.

Mohamed Salah je zapustil igro po 85 minutah. Foto: Reuters