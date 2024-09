Se bo Benjaminu Šešku izšlo vsaj v peto? Leipzig lovi rekord, razigrani Bayern gosti prvaka.

Dogajanje na največjih nemških zelenicah se bo konec tedna začelo v Dortmundu, kjer bo Borussia gostila sosede iz Bochuma. Benjamin Šeško bo skušal doseči strelski prvenec v tej sezoni v soboto proti Augsburgu, kjer lahko rdeči biki, pri katerih nastopa tudi Kevin Kampl, popravijo klubski rekord, vrhunec kroga pa predstavlja spopad v Münchnu med vodilnim Bayernom in branilcem naslova Bayerjem iz Leverkusna. Bavarci so v tej sezoni v vseh tekmovanjih odigrali šest tekem in na njih zabili neverjetnih 29 zadetkov.

"Slovenski" RB Leipzig je v tej sezoni v bundesligi dosegel le štiri zadetke, od tega so kar trije pristali v mreži prvaka Bayerja! Navijači še vedno čakajo prvenec Benjamina Šeška in Xavija Simonsa, ki ni vpisal še nobene asistence. Mlada zvezdnika, ki prihajata iz Slovenije in Nizozemske, ostajata dolžnika. Bo Radečan prekinil strelski post proti Augsburgu? Če bo Leipzig ostal neporažen, bo to že njegova 16. zaporedna tekma v bundesligi brez poraza, kar bo tudi nov klubski rekord. Ta bi se lahko zgodil, saj je ostal Leipzig neporažen proti Augsburgu na zadnjih 15 srečanjih. Augsburg, nekdanji klub Tima Matavža, je nazadnje premagal Leipzig leta 2017.

Bayern je v izjemni strelski formi. Anglež Harry Kane, ki še čaka na prvo klubsko lovoriko v karieri, je prvi strelec bundeslige. Foto: Reuters

Vrhunec kroga predstavlja težko pričakovani obračun med vročim Bayernom, ki trese mreže kot za stavo, in Bayerjem, ki je v tej sezoni ni tako prepričljiv kot je bil v prejšnji, ko ni izgubil niti enkrat. Bavarci so v bundesligi na štirih tekmah dali kar 16 zadetkov, skupaj še s tekmama v pokalu in ligi prvakov, kjer so zagrebški Dinamo ponižali z rekordnih 9:2, pa so pri številki 29! Na tekmo dosegajo torej skoraj pet golov. Novi trener Vincent Kompany je deležen pohval na račun igre moštva, ki v prejšnji sezoni pod vodstvom Thomasa Tuchla ni osvojil niti ene lovorike. Bo oktobrski pivski praznik Oktoberfest v Münchnu začinil še z visoko zmago nad branilci naslova?

Heidenheim, ki bo v četrtek v konferenčni ligi gostil ljubljansko Olimpijo, bo v soboto gostoval v Mainzu.

Nemško prvenstvo, 5. krog:

Petek, 27. september:

Sobota, 28. september:

Nedelja, 29. september

Lestvica: