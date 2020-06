Erling Haaland uničil Kamplove, te zdaj ogroža Borussia Mönchengladbach

V 33. krogu nemškega prvenstva je Bayern München, ki je v prejšnjem krogu potrdil naslov prvaka, zanesljivo opravil še s Freiburgom, v derbiju kroga pa sta obračunala drugo in tretje moštvo bundeslige, dortmundska Borussia in RB Leipzig Kevina Kampla. Rdeči biki so bi z zmagu ujeli Dortmundčane na lestvici, a so ti z dvema goloma Erlinga Haalanda poskrbeli, da bodo letošnje prvenstvo končali na drugem mestu.

Kevin Kampl in druščina so z 0:2 izgubili proti Dortmundu,l pri katerem je z dvema goloma spet zablestel 19-letni norveški čudežni deček Erling Haaland. Ta je zdaj pri 12 golih v tej sezoni bundeslige. Kampl je zaradi nešportnega vedenja v 53. minuti prejel rumen karton, v 70. pa zapustil igrišče, ko je trener Nagelsmann v igro namesto nekdanjega slovenskega reprezentanta poslal Malijca Amadouja Hadaro.

Sanj o drugem mestu je za Leipzig konec, močno se bo moral potruditi, da ohrani tretjega, saj mu za ovratnik že diha Borussia Mönchengladbach, ki je po zmagi nad Paderbornom na lestvici preskočila Bayer Leverkusen. Ta je izgubil v Berlinu in zdrsnil na peto mesto, ki pa ne prinaša več lige prvakov v prihodnji sezoni.

Bayern se je poigral s Freiburgom, še dva gola je zabil Robert Lewandowski, ki je s 33 zadetki daleč najboljši strelec sezone.

Kazen za Union Berlin zaradi zabave na parkirišču

Vodstvo lige (DFL) je kaznovalo moštvo Uniona iz Berlina ter dva igralca ekipe zaradi zabave, ki so jo organizirali sredi tedna na parkirišču stadiona. Skupina nogometašev moštva iz nemške prestolnice je organizirala zabavo, potem ko so si v 32. krogu prvenstva po zmagi nad Paderbornom (1:0) zagotovili obstanek v prvoligaški druščini.

DFL je bil brez milosti in je v petek zvečer naložil kazen tako klubu kot kapetanu Christopherju Trimmelu in vezistu Sheraldu Beckerju zaradi "nespoštovanja higienskih protokolov v luči pandemije novega koronavirusa", so zapisali v izjavi za javnost.

Union Berlin celebrate Bundesliga survival with a group of fans who have rocked up outside tonight. Union 1-0 Paderborn = Paderborn relegated, Union safe. pic.twitter.com/yAgab9bCug — Lilian Chan (@bestgug) June 17, 2020

Na posnetkih, ki jih je pridobil DFL, se je znašel tudi trener moštva Urs Fischer, v vodstvu lige pa so izpostavili predvsem Trimmela in Beckerja, ki nista spoštovala predpisane minimalne socialne distance ob proslavi obstanka v ligi. Obema je bila zaukazana karantena, dokler ne bosta predložila potrdil o dveh zaporednih negativnih testih na covid-19, poroča STA.

Nemško prvenstvo, 33. krog: Sobota, 20. junij: RB Leipzig : Dortmund 0:2 (0:1)

Haaland 30., 90. Bayern München : Freiburg 3:1 (3:1)

kimmich 15., Lewandowski 24., 37.; Holer 33.



Dusseldorf : Augsburg 1:1 (1:1)

Hennings 25.; Niederlachner 10.



FC Koln : Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

kainz 45./11-m; Dost 72.



Hertha Berlin : Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)

Cunha 22.; Lukebakio 54.



Hoffenheim : Union Berlin 4:0 (3:0)

Bebou 11., Kramarić 39., Dabbur 45., Baumgartner 68.



Mainz : Werder Bremen 3:1 (2:0)

Quaison 25., Boetius 30., Fernandes 85.



Paderborn : B. Monchengladbach 1:3 (0:1)

Michel 54.; Herrmann 4., Stindl 55./11-m, 73.; RK: Hunemeier 65./Paderborn



Schalke : Wolfsburg 1:4 (0:1)

Matondo 70.; Weghorst 16., 56., Mbabu 59., Joao Victor 69.

Lestvica: 1. Bayern München* 33 tekem – 79 točk

2. Borussia Dortmund* 33 – 69

3. RB Leipzig* 33 – 63

4. Borussia Mönchengladbach* 33 – 62

5. Bayer Leverkusen 33 – 60

6. Wolfsburg 33 – 49

7. Hoffenheim 33 – 49

8. Freiburg 33 – 45

9. Eintracht Frankfurt 33 – 42

10. Hertha Berlin 33 – 41

11. Schalke 33 – 39

12. Union Berlin 33 – 38

13. Mainz 33 – 37

14. Köln 33 – 36

15. Augsburg 33 – 36

16. Fortuna Düsseldorf 33 – 30

17. Werder Bremen 33 – 28

18. Paderborn 33 – 20 * - v ligi prvakov * - v ligi prvakov

Najboljši strelci: 33 – Lewandowski (Bayern)

26 – Werner (Leipzig)

17 – Sancho (Borussia D.)

16 - Weghorst (Wolfsburg)

15 – Hennings (Fortuna),

13 – Cordoba (Köln), Niederlechner (Augsburg), Quaison (Mainz)

...

2 – Kampl (RB Leipzig)

