Šeško proti četrtfinalistu lige prvakov

Tako Leipzig kot Borussia Dormtund sta v prejšnjem krogu ostali brez popolnega izkupička. Leipzižani so z 0:0 remizirali proti Freiburgu, Dortmundčani pa so z 0:1 morali priznati premoč Augsburgu. Rdeči biki so na zadnjih osmih tekmah kar štirikrat ostali brez doseženega gola. Na zadnji medsebojni tekmi 2. novembra so nogometaši Leipziga izgubili z 1:2.

Nemško prvenstvo, 26. krog:

Petek, 14. marec:

Sobota, 15. marec:

Nedelja, 16. marec:

Lestvica: