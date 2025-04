Izjemen polčas za zmago Maribora, Domžalam teče voda v grlo

V uvodni tekmi 32. kroga Prve lige Telemach sta se Domžale in Primorje razšla z 1:1. Maribor je v Ljudskem vrtu z izjemnim drugim polčasom s 4:0 odpravil Radomlje. Nedeljski spored bosta odprla Nafta in Koper, v knežjem mestu pa se bosta v derbiju kroga še drugič v štirih dneh spopadla Celje in Olimpija. Varovanci Alberta Riere so ujeli zmagoviti ritem v 1. SNL, zmaji pa bi se lahko z novim uspehom še približali osvojitvi državnega naslova. V ponedeljek se bosta v sklepnem dejanju kroga pomerila Bravo in Mura, ki jo bo prvič vodil Srb Ivan Kurtušić.

1. SNL, 32. krog:

Sobota, 26. april:

Domžale ostajajo za Nafto

V Domžalah je vrag že davno vzel šalo. Vsaka tekma do konca sezone predstavlja svojevrsten finale, boj za preživetje in obstanek med elito. Tako je bilo tudi proti Primorju, proti kateremu so domači začeli silovito in že v 12. minuti povedli prek Marka Strajnarja. A še pred odmorom, natančneje v 36. minuti, je Haris Kadrić poskrbel za izenačenje.

Nov žarek upanja na preboj pred devetouvrščeno Nafto je Domžalčanom posijal v 59. minuti, ko so sinovi burje na igrišču ostali le z deseterico, saj si je neposredni rdeči karton prislužil Nik Jermol. Domači tega niso unovčili in ostalo je pri delitvi točk na stadionu ob Kamniški Bistrici.

Domžale in Primorje sta se razšla brez zmagovalca. Foto: Aleš Fevžer

Vijolice zanesljivo prek Radomljanov

Navijači Maribora v zadnjem času niso mogli biti zadovoljni s tem, kar so kazali njihovi ljubljenci. Vijolice so v prvi ligi gostovale štirikrat zapored, a osvojile le pet točk, pri tem pa premagale le Muro (2:1), ki je še v hujši rezultatski krizi od Štajercev. Varovanci Boštjana Cesarja so tako zapravili priložnost, da bi se resneje približali vodilni Olimpiji.

Na prvi domači tekmi pa jim je vendarle uspelo zabeležiti suvereno zmago. Če sta v prvem polčasu mreži še mirovali, pa so Mariborčani v drugem napolnili mrežo gostov. Najprej sta v razmaku treh minut (52. in 55.) zabila Omar Rekik in Hilal Soudani in napovedala, da bodo tri točke ostale doma.

V 69. je mrežo nato prvič zatresel Kai Meriluoto, a gol je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Isti igralec je nato pet minut kasneje vendarle še povišal vodstvo domačih, piko na i pa je v 86. minuti postavil Nejc Viher. Maribor se je tako Olimpiji, ki jo čaka derbi v Celju, približal na minus devet.

Hilal Soudani je zabil enega izmed štirih zadetkov zaMaribor. Foto: Jure Banfi

Nafta za obstanek, Koper za Evropo

Nedeljski spored 32. kroga bosta ob 15. uri odprla Nafta in Koper. Lendavčani se krčevito borijo za obstanek, tretjeuvrščeni Koprčani pa za Evropo. Gostitelji že nekaj časa pogrešajo vročega hrvaškega napadalca Josipa Špoljarića, na zadnji tekmi v Ajdovščini pa so objokovali zadnje minute, v katerih so zapravili vodstvo z 2:0 in se morali ob nezadovoljstvu zaradi nekaterih sodniških odločitev zadovoljiti le s točko.

Koper v tej sezoni ni izgubil proti Nafti. Na treh tekmah je osvojil sedem točk. Jeseni je že osvojil Lendavo, zmagal je z 2:1, med strelce pa sta se vpisala trenutno poškodovani Nik Omladič in Deni Jurić. Foto: Aleš Fevžer

Zdaj se bodo pomerili še z drugim primorskim prvoligašem, ki mu gre pod vodstvom Slaviše Stojanovića izjemno, saj ne pozna poraza, hkrati pa se je dokaj suvereno uvrstil v finale pokalnega tekmovanja. Kanarčki, ki zaradi poškodb pogrešajo kar nekaj pomembnih igralcev, bodo v Prekmurju pogrešali tudi kaznovana Maja Mittendorferja in Frana Tomeka, brata Tomi in Deni Jurić pa bosta iskala novo priložnost, kako se še približati vrhu najboljših strelcev prve lige.

Celje in Olimpija še drugič v štirih dneh

Po razburljivem četrtkovem spopadu v pokalu, ki so ga z 2:1 dobili Celjani in po besedah trenerja zmagovalcev Alberta Riere "razbili" goste iz Ljubljane, se obeta v nedeljo ob 17.30 še zelo pester obračun dveh najuspešnejših slovenskih klubov v Evropi v tej sezoni za prvoligaške točke. Celjani bodo poskušali nadaljevati zmagoviti niz. Z izjemo evropskih tekem so v domačih tekmovanjih nanizali sedem zmag, na lestvici pa se močno približali tretjemu mestu. Grofje želijo iti še višje, sezono pa končati z osvojeno pokalno lovoriko. V napadu se je razigral Aljoša Matko, ki je v zadnjih treh nastopih za Celjane dosegel kar pet zadetkov.

Ko sta se Celje in Olimpija na stadionu Z'dežele za prvoligaške točke pomerila jeseni, so z 1:0 zmagali zmaji. Zmagovalca je 3. novembra 2024 odločil najboljši strelec tekmovanja Raul Florucz. Foto: Aleš Fevžer

Najboljši napad 1. SNL, Celjani so dosegli 57 zadetkov, se bo še enkrat pomeril z najboljšo obrambo lige, ki ji kraljuje vratar Matevž Vidovšek. Korošec je na 31 tekmah moral po žogo v svojo mrežo zgolj štirinajstkrat. S kom bo tokrat sodeloval v obrambni vrsti na novem gostovanju v knežjem mestu? Četrtkovo tekmo sta od branilcev zaradi zdravstvenih razlogov izpustila kapetan Marcel Ratnik in mladi reprezentant Marko Ristić, sredi drugega polčasa pa se je poškodoval še Ahmet Muhamedbegović. To bo zadnji nastop Olimpije pred vrhuncem 1. SNL, ko bo 3. maja v Stožicah v večnem derbiju gostoval Maribor.

Bravo in Mura v hudi krizi

Zadnji dvoboj 32. kroga bo na sporedu v ponedeljek. Bravo se vrača v Šiško. Mladi ljubljanski klub je v prvenstvu že dolgo v rezultatski krizi. Na zadnjih devetih srečanjih je osvojil le dve točki, padel na peto mesto in zaostal za tekmeci v boju za Evropo. Za še slabšo voljo je poskrbel izpad v polfinalu pokala, kjer je Bravo v sredo na Bonifiki izgubil z 0:3.

Bravo je v tej sezoni pod vodstvom Aleša Arnola proti Muri na treh tekmah osvojili sedem točk. Jeseni je v Šiški zmagal z 2:1, oba zadetka pa je takrat prispeval kapetan Gašper Trdin, ki se je nato v zimskem prestopnem roku preselil v Bolgarijo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Varovanci Aleša Arnola bodo poskušali negativen niz prekiniti proti Muri, ki ji gre v zadnjih tednih še slabše, saj je v prvi ligi nanizala kar pet zaporednih porazov. Tako si še vedno ni zagotovila obstanka v prvi ligi, na trenerskem položaju pa je prišlo do menjave, saj je Matjaža Keka mlajšega zamenjal Srb Ivan Kurtušić. Nazadnje je deloval v Kirgizistanu, njegov pomočnik pa bo prav sin selektorja slovenske članske izbrane vrste. Črno-beli bodo v Ljubljani zaradi kazni pogrešali Aljaša Antolina in Learda Sadriuja.

