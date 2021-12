Bayern odpihnil Wolfsburg, nov spodrsljaj Kamplovega Leipziga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najtrofejnejši nemški klub Bayern München je v petek odprl 17. krog bundeslige s tekmo proti Wolfsburgu, ga premagal s 4:0 ter se še utrdil na vrhu prvenstvene lestvice. Borussia Dortmund, ki za Bavarci zaostaja za devet točk, danes gostuje v Berlinu pri Herthi. Rdeči biki iz Leipziga so doživeli nov udarec, doma so ostali brez točk proti Arminii. Na lestvici so šele na 9. mestu.