Šeško vstopil, a se izid ni več spremenil, remi za Leipzig

Po zanimivem koncu tedna v bundesligi in ponedeljkovem žrebu lige prvakov se nadaljuje boj za lovoriko nemškega prvenstva. Že za uvod je bil na delu RB Leipzig s Kevinom Kamplom in Benjaminom Šeškom, ki je pri 14. Werderju iz Bremna igral neodločeno 1:1. Kampl je začel v prvi enajsterici, Šeško pa vstopil v 76. minuti, ko so prejeli gol za izenačenje.

RB Leipzig je zadel že ob koncu prvega polčasa, a so sodniki po dolgem ogledu s sistemom VAR zadetek Yussufa Poulsena zaradi prepovedanega položaja razveljavili. Šlo je za milimetre. Vendarle so prišli do gola v drugi minuti drugega polčasa, ko je mrežo zatresel Lois Openda. To je bil njegov že 11. gol sezone v prvi nemški bundesligi. V 75. minuti je za rezultat tekme 1:1 zadel Justin Njinmah.

Leipzigov adut s klopi je bil znova Benjamin Šeško, a v zadnjih 15 minutah ni dobil prave žoge, da bi zatresel domači gol. Kevin Kampl je igral do 76. minute. Je bila pa to zadnja tekma v dresu Leipziga za švedskega nogometaša Emila Forsberga, ki klub zapušča po desetih letih. Kariero bo nadaljeval v New York Red Bulls.

