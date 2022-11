Bayernu četrta zmaga v nizu, za Borussio zabila najstnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Bayerna so po zmagi v Berlinu nad Hertho s 3:2 prevzeli vodilno mesto v nemškem prvenstvu. Bavarska zasedba ima po nepolnem 13. krogu dve točki več od Uniona iz Berlina, ki bo v nedeljo gostoval pri Bayerju iz Leverkusna.

Bavarci, sicer 32-kratni prvaki svoje države, so v nemški prestolnici dosegli osmo zmago v tej sezoni. V njej dokaj neprepričljivi Berlinčani so jim skozi celotno tekmo kljubovali, na koncu pa vendarle izgubili. Vseh pet golov je padlo v prvi polovici tekme. Za slovito zasedbo iz Münchna je na olimpijskem stadionu v Berlinu dva gola dosegel Kamerunec Eric Maxim Choupo-Moting (37., 38.), enega pa Jamal Musiala (12.), medtem ko sta za Hertho zadela Belgijec Dodi Lukebakio (40.) in Davie Selke (45.).

Na veliko sceno je stopil tudi Leipzig. Klub nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, ki je v igro vstopil v 75. minuti namesto Španca Danija Olma, je v Hoffenheimu slavil s 3:1. Za ekipo iz vzhodnega dela Nemčije je dva gola dosegel Francoz Christopher Nkunku. Trenutno prvi strelec bundeslige je svoj deseti gol v tej sezoni zabil v 17., enajstega pa v 57. minuti. Poleg njega je zadel še Olmo v 69., za gostitelje pa je edini gol dosegel Francoz Georginio Rutter v 50. minuti.

Youssoufa Moukoko Foto: Reuters Borussia iz Dortmunda je krilih svojega mladega rodu na domačem igrišču zanesljivo ukanila Bochum s 3:0 in je znova na tretjem mestu s tremi točkami zaostanka za Bayernom. Za rumeno-črne je v prvem polčasu dvakrat zadel komaj 17-letni Youssoufa Moukoko (8. in 45.), tretji gol je prispeval dve leti starejši Američan Giovanni Reyna (12.). Ob tem kaže omeniti, da je Moukoko postal najmlajši igralec v zgodovini bundeslige, ki je dosegel deset golov.

Nemško prvenstvo, 13. krog: Petek, 4. november:

Borussia Mönchengladbach : Stuttgart 3:1 (2:1) Sobota, 5. november:

Augsburg : Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Borussia Dortmund : Bochum 3:0 (3:0)

Hertha Berlin : Bayern München 2:3 (2:3)

Hoffenheim : Leipzig 1:3 (0:1)

Kevin Kampl (Leipzig) je igral od 75. minute.

Mainz : Wolfsburg 0:3 (0:1)



18.30 Werder Bremen - Schalke Nedelja, 6. november:

15.30 Bayer Leverkusen - Union Berlin

17.30 Freiburg - Köln