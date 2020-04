Nemški nogometni sodniki dobili smernice za nadaljevanje sezone

Elitna nemška nogometna liga se resno pripravlja za nadaljevanje sezone, ki bi na stadionih potekala brez gledalcev. To dokazuje tudi videokonferenca, po kateri so sodniki dobili smernice in na katerih so jih seznanili z nekaterimi novostmi. Glavna je ta, da bi tekme sodili sodniki, ki prihajajo iz iste regije kot klub, kar doslej ni veljalo.