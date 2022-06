(Nekdanji) zvezdnik Liverpoola že v Münchnu

Eden največjih prestopov letošnje poletne tržnice je, kot kaže, tik pred uresničitvijo. Zvezdnik Liverpoola Sadio Mane je namreč danes že pripotoval v München, kjer je opravil zdravniški podpis in bo tako v kratkem podpisal pogodbo z bavarskim klubom. Liverpool in Bayern München sta se tako po dnevih pogajanj dokončno dogovorila o odškodnini prestopa. Mane je v Liverpool prestopil leta 2016, zdaj pa se je leto pred iztekom pogodbe odločil za nov izziv. Po poročanju tujih medijev naj bi Liverpool zanj prejel 32 milijonov evrov in v primeru Manejeve uspešnosti v dresu Bayerna še do devet milijonov bonusa. Podpisal naj bi triletno pogodbo.

Nekdanji nemški nogometni reprezentant Mario Götze se bo po poročanju nemških medijev po dveh letih igranja za nizozemski PSV Eindhoven vrnil v domovino. Strelec gola, ki je leta 2014 Nemcem zagotovil naslov svetovnega prvaka - v finalu so z 1:0 premagali Argentino -, bo podpisal pogodbo z Eintrachtom iz Frankfurta, zmagovalcem evropske lige.

Mario Götze se bo po poročanju nemških medijev po dveh letih igranja za nizozemski PSV Eindhoven vrnil v domovino.

Kot trdijo nemški mediji, katerih poročilo je povzel AFP, bo napadalec v torek opravil zdravniški pregled, klub iz Frankfurta pa bo zanj odštel štiri milijone evrov odškodnine. Götze, ki je na Nizozemsko prestopil iz Borussie Dortmund, pred tem pa je igral tudi za Bayern, je v ponedeljek odložil začetek treningov z Eindhovnom pred novo sezono, iz kluba so sporočili, da je zaposlen z dokončanjem prestopa.

Fifa do 2023 podaljšala uredbo za prestope tujih igralcev in trenerjev

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je danes podaljšala uredbo tujim igralcem in trenerjem, da lahko prekinejo pogodbe s klubi v Rusiji in Ukrajini. Ob tem lahko brez posledic podpišejo pogodbe z drugim klubom, je sporočila Fifa. Posebna uredba zdaj velja do 30. junija naslednje leto.

Fifa je po odločitvi vladajočega sveta organizacije sporočila, da je "igralcem in trenerjem dala možnost, da trenirajo, igrajo in prejemajo plačo, hkrati pa ščiti ukrajinske klube in olajša odhod tujih igralcev in trenerjev iz Rusije". To posebno pravilo so uvedli 7. marca, dva tedna po napadu Rusije na Ukrajino. Sprva je veljalo do 30. junija letos, nato pa so ga podaljšali.

Fifa in krovna evropska zveza Uefa sta ruske ekipe izločili z vseh mednarodnih tekmovanj. Nogomet v Ukrajini je bil na začetku ruske invazije prekinjen, klubi pa so se za prihodnje obdobje vključili v evropska tekmovanja, čeprav se ne pričakuje, da bodo gostili tekme v državi. Fifa je še sporočila, da bo "še naprej spremljala razmere v Ukrajini" in da "še naprej obsoja nenehno uporabo sile s strani Rusije ... in poziva k hitri prekinitvi vojne in vrnitvi k miru".