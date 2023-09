Nekdanji trener PSG zavrača očitke o rasizmu

Nekdanji trener francoskega PSG Christophe Galtier je zanikal obtožbe o rasizmu. "To je narobe, popolnoma narobe. Ljudje v nogometu me poznajo, igralci me poznajo, odgovorni me poznajo, vedo, kdo sem," je dejal 57-letni Francoz v današnjem intervjuju za Canal+, poroča L'Equipe. Galtier meni, da so obtožbe "nepravične".