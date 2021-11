Nekdanji prvi mož češkega nogometa mora za zapahe

Nekdanji prvi mož češkega nogometa Miroslav Pelta je bil obsojen na šest let in tri mesece zaporne kazni zaradi korupcije, poroča češka tiskovna agencija CTK. Poneveril je javni denar, namenjen za določene razvojne dejavnosti, ki jih je preusmeril v določene klube in Nogometno zvezo Češke. To je vodil med letoma 2011 in 2017.