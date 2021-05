Nekdanji kapetan Bayerna prevzema trenerske vajeti Wolfsburga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji kapetan Bayerna in nizozemski nogometni reprezentant Mark van Bommel bo po odhodu Oliverja Glasnerja v Eintracht iz Frankfurta postal novi trener Wolfsburga, poročanje nemških medijev povzema dpa, ki trdi, da sta se strani dogovorili o podrobnostih pogodbe.

To bosta podpisali naslednji teden, ko bo tudi uradna predstavitev 44-letnega trenerja, ki je bil do decembra 2019 trener PSV Eindhovna, kot pomočnik Berta van Marwijka pa je deloval v selektorskem štabu reprezentanc Savdske Arabije in Avstralije.

Dres Bayerna je kot igralec nosil med letoma 2006 in 2011, poleg nemškega velikana pa so njegove usluge uporabljali tudi v PSV Eindhovnu, Barceloni in Milanu.

Preberite še: