Iz Manchester Cityja na trenerski stolček Kurtićevih

Slovenski nogometni reprezentant Jasmin Kurtić je pri novopečenem italijanskem drugoligašu Parmi dobil novega trenerja. Roberta D'Averso je zamenjal Enzo Maresca, so potrdili v klubu.

Nekdanji vezist je pustil službo pri ekipi Manchester Cityja do 23 let, s katerim je osvojil tako imenovano Premier League 2, in se priključil Parmi, ki se želi čim prej že vrniti med italijansko elito.

"Vse najboljše Enzu za to novo izkušnjo želi predsednik Kyle Krause in vsi v klubu," je Parma zapisala v sporočilu za javnost.

Maresca je sicer v igralski karieri med drugim igral za Hellas Verono, Palermo, Sampdorio, Fiorentino in Bologno, kot pomočnik trenerja pa je služboval pri West Hamu, Sevilli in Ascoliju.

