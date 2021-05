Kurtićeva Parma nič več z D'Averso, Genoo zapustila trojica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novopečeni italijanski nogometni drugoligaš Parma, katere član je tudi slovenski reprezentant Jasmin Kurtić, je na svoji uradni spletni strani potrdil odhod trenerja Roberta D'Averse in športnega direktorja Marcella Carlija.

Parma, ki je v pravkar končani sezoni izpadla v drugo ligo, začenja novo zgodbo, med drugim bo Carlijevo mesto zasedel Mauro Pederzoli.

D'Aversa se je sicer januarja vrnil na mesto trenerja Parme, potem ko je klub odpustil Fabia Liveranija.

Genoa, pri kateri kot posojen nogometaš Fenerbahčeja igra še en slovenski reprezentant Miha Zajc, pa se je zahvalila trem igralcem, ki se jim je iztekla posoja. To so Kevin Strootman, Mattia Perin in Davide Zappacosta.

Zappacosta in Perin sta se oktobra pridružila iz Chelseaja in Juventusa, Strootman pa januarja iz Marseilla.

