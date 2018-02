Nekdanjemu nogometnemu trenerju 31-letna zaporna kazen

"Nesrečnim fantom si ukradel otroštvo, njihovo nedolžnost in uničil kariero iz svojih zlobnih in sebičnih razlogov, da bi lahko zadovoljil svojo perverznost," je na današnjem zaključnem sojenju v Liverpoolu med drugim dejal sodnik Clement Goldstone in 64-letnega Bennella označil za neusmiljenega pedofila in pravega hudiča.

Bennell je slovel kot eden najboljših "lovcev" na nadarjene nogometne igralce, svoj čas je deloval pri ekipah Manchester City, Crewe Alexandra in Stoke City.