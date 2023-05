Nekdanjega reprezentanta Slovenije sumijo tihotapljenja ljudi

Športni časnik Ekipa24 poroča, da so hrvaški policisti 10. maja v Slavonskem Brodu v bližini avtoceste A3 v sklopu aktivnosti za zaščito državne meje in preprečevanja nezakonitih vstopov v Republiko Hrvaško, prijeli nekdanjega slovenskega nogometnega reprezentanta Dejana Nemca. Ujeli naj bi ga med tihotapljenjem kitajskih državljanov.

Kot poroča Ekipa 24, naj bi bil Nemec, nekdanji vratar Mure, Club Bruggeja in Domžal ter član slovenske reprezentance na Euru 2000 v Belgiji in na Nizozemskem ter leta 2002 na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji in na Japonskem, del kriminalne združbe. Osumljen je, da je v zameno za denar iz Bosne in Hercegovine na Hrvaško tihotapil 14 kitajskih državljanov.

Nemec, ki je pred leti prebolel raka, je nazadnje branil za Beltince.