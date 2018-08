Nekdaj je vodil Ronalda, zdaj bo glavni v Južni Koreji

Bento je vodenje Portugalske prevzel leta 2010 in Portugalsko popeljal v polfinale evropskega prvenstva, ki je bilo leta 2012, vendar so ga dve leti pozneje odpustili zaradi domačega poraza proti Albaniji.

Devetinštiridesetletni portugalski strokovnjak Paulo Bento je bil pred tem štiri sezone trener Sportinga, po koncu sodelovanja s portugalsko zvezo pa se je preizkusil tudi v vlogi trenerja brazilskega Cruzeira in grškega Olympiakosa, od decembra lani pa je vodil tudi kitajski Chongqing Lifan, s katerim se je razšel prejšnji mesec.

Nekdanji portugalski reprezentant je v aktivni karieri nosil majice Benfice, Estrele Amadore, Vitorie iz Guimaraesa, Ovieda in Sportinga.

Koreja na SP 2018 usodna za Nemce

Bento je s korejsko nogometno zvezo podpisal štiriletno pogodbo, ki ga z zvezo veže do konca svetovnega nogometnega prvenstva leta 2022 v Katarju. Vrednost pogodbe naj bi presegla 1,4 milijona dolarjev na leto, kolikor je dobival Nemec Uli Stielike, ki je bil južnokorejski selektor od 2014 do 2017.

Na EP 2012 je Portugalsko in glavnega zvezdnika Cristiana Ronalda popeljal do polfinala. Foto: Reuters

Južna Koreja je na letošnjem mundialu v Rusiji izpadla v skupinskem delu. Južnokorejci so v skupini F končali na tretjem mestu s tremi osvojenimi točkami, potem ko so izgubili proti Švedski (0:1) in Mehiki (1:2) ter so presenetljivo izločili branilce naslova Nemce z 2:0.