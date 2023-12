Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nima smisla hiteti, da bi ga postavili na noge pred njegovim časom, in po nepotrebnem tvegati." Foto: Reuters

Takrat so Neymarja na nosilih z igrišča odnesli v solzah, novembra pa so ga operirali zaradi raztrgane križne vezi in meniskusa v levem kolenu. Za vnovično igranje po takšni poškodbi, eni najtežjih za nogometaše, je potrebnih vsaj devet mesecev rehabilitacije, je danes pojasnil zdravnik brazilske izbrane vrste Rodrigo Lasmar.

Oktobra so Neymarja odpeljali z igrišča. Foto: Reuters

Treba bo biti potrpežljiv

Zdravnik je zato izključil, da bi Neymar lahko igral na južnoameriškem prvenstvu od 20. junija do 14. julija. Copa America združuje deset držav pod okriljem južnoameriške zveze Conmebol in šest držav Concacafa (Severna Amerika, Srednja Amerika in Karibi).

"Ne bo imel časa, prezgodaj je. Nima smisla hiteti, da bi ga postavili na noge pred njegovim časom, in po nepotrebnem tvegati," je izjavo Lasmarja za brazilski Radio 98 FM povzema francoska tiskovna agencija AFP. "Moramo biti potrpežljivi. Govoriti o vrnitvi prej kot v devetih mesecih je prezgodaj," je dodal zdravnik.

Lasmar pa je bil bolj pomirjujoč glede možnosti 31-letnika, ki je zdaj član savdskega kluba Al-Hilala, da se vrne na svojo raven igre pred poškodbo.

"Pričakujemo, da bo po tem času popolnoma okreval, pripravljen za vrnitev na igro na visoki ravni, z dobrimi rezultati, brez kakršnih koli omejitev," meni Lasmar.

