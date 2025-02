Navijači Udineseja napadli vlak z navijači iz Benetk

Navijači Udineseja so po sobotni tekmi državnega prvenstva proti Venezii napadli vlak, ki je prevažal navijače in druge nogometne privržence iz Benetk. Kot poroča Gazzetta dello Sport, je bilo v spopadu 11 ljudi ranjenih in osem aretiranih. Udinese, za katerega igrajo tudi Slovenci, Sandi Lovrić, Jaka Bijol in David Pejičić, je zmagal s 3:2.