Nasri podpisal za West Ham

Zaradi dopinške kršitve leto in pol ni igral nogometa

Nekdanji francoski nogometni reprezentant Samir Nasri zaradi dopinške kršitve leto in pol ni igral nogometa, zdaj pa bo okrepil West Ham, s katerim je treniral že od novembra. Nekdanji igralec Manchester Cityja in Arsenala je podpisal pogodbo do konca sezone, v dogovoru med obema stranema pa je tudi opcija podaljšanja sodelovanja.