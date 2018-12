Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izredno zanimanje za tekmo med Avstrijci in Poljaki na Dunaju

Avstrijska nogometna zveza je v prvih štirih urah prodala kar 15.000 vstopnic za kvalifikacijsko tekmo s Poljsko za nastop na evropskem prvenstvu 2020, ki bo 21. marca prihodnje leto na stadionu Ernst Happel na Dunaju. V skupini G nastopa tudi Slovenija, poleg nje pa še Izrael, Makedonija in Latvija.

Cena vstopnic za avstrijsko-poljski dvoboj znašajo od 10 do 64 evrov.

Slovenska nogometna reprezentanca bo uvodno kvalifikacijsko tekmo igrala 21. marca prihodnje leto v Izraelu. Na EP 2020 se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene ekipe iz vsake skupine. Preostale štiri udeležence EP pa bodo dali zaključni turnirji oziroma "play-off" lige narodov v ligah A, B, C in D.