Namesto Bilbaa Sevilla, München ostaja del EP

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je na sestanku odločil, da München ostaja med gostitelji tekem letošnjega evropskega prvenstva, ki bo med 11. junijem in 11. julijem, Sevilla bo zamenjala Bilbao, tekme, ki bi morale biti v Dublinu, pa bodo po novem v Sankt Peterburgu.

"Delali smo skupaj z nacionalnimi zvezami in lokalnimi oblastmi, da bi zagotovili varno in živahno okolje na tekmah. Vesel sem, da bomo lahko na vseh tekmah pozdravili navijače ob prazniku reprezentančnega nogometa po Evropi," je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Uefa se je ob tem zahvalila Dublinu in Bilbau ter lokalnim zvezam in oblastem za vse delo. Tistim, ki so kupili vstopnice za tekme na omenjenih dveh prizoriščih, bodo vrnili stroške, dobili pa bodo prednostno pravico nakupa novih vstopnic.

Štiri tekme iz Bilbaa bodo preselili v Sevillo, kjer bo 30-odstotna zasedenost stadiona na treh tekmah skupine E in eni osmine finala. Tri tekme iz Dublina pa bodo po novem v Sankt Peterbugu, ki že tako gosti tri tekme skupine B in eno četrtfinala. Predvidena tekma osmine finala v Dublinu bo po novem v Londonu na Wembleyju.

Da se bo na zasedanju IO tako razpletlo, je nakazal že predsednik poljske nogometne zveze in član izvršnega odbora Uefe Zbigniew Boniek, ko je na Twitterju zapisal, da bo Poljska na EP igrala tekme v Sevilli in Sankt Peterburgu namesto prvotno predvidenih v Bilbau in Dublinu.

"Sevilla in Sankt Peterburg - uradno! Pred nami je še nekaj dela, začenjamo na novo - reprezentančni tabor, potovanja, vsa logistika," je zapisal Boniek.

Bavarci ostajajo

Uefa je to tudi uradno potrdila, hkrati pa kot gostitelja zadržala tudi München, čeprav slednji, tako kot Bilbao in Dublin, ni zagotovil, da bo imel gledalce na tekmah, kar je bil eden od pogojev za organizacijo tekem EP. Po novem pa so se bavarske oblasti strinjale s scenarijem, po katerem bi lahko bilo minimalno 14.500 gledalcev na stadionu Allianz Arena.

Ta bo gostil tekme Nemčije proti Franciji (15. junij), Portugalski (19. junij) in Madžarski (23. junij), ob tem pa še en četrtfinale 2. julija.

Budimpešta, St. Peterburg, Baku, Amsterdam, Bukarešta, Glasgow, Koebenhavn, Rim in London so že pred tem vsi obljubili, da bo obisk na stadionih pri njih vsaj 25-odstoten.

Baskovske oblasti zaradi odstranitve Bilbaa kot gostitelja razmišljajo o pravnih možnostih, da bi jim vrnili 1,2 milijona evrov, kolikor so porabili doslej.