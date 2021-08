Česa takšnega Evropa še ni videla

Nogomet je zelo nepredvidljiv. To velja zlasti za pokalna tekmovanja, v katerih se v izločilnem delu dogajajo številni preobrati. Domžalčani bi danes za napredovanje v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo potrebovali največjega, kar jih je kadarkoli izkusila Evropa, saj so prejšnji četrtek na Norveškem izgubili kar z 1:6. V zgodovini evropskih tekmovanj še ni bilo junaka, ki bi na povratni tekmi nadoknadil zaostanek petih zadetkov.

Rumena družina bo zvečer v Stožicah za napredovanje potrebovala ogromen čudež. V Evropi se ni še nikoli zgodilo, da bi se ekipa, ki je na prvem dvoboju izločilnega dela ostala prekratka za pet zadetkov, maščevala tekmecu s toliko zadetki, da bi ga izločila. Domžale so prejšnji teden v Trondheimu izgubile s teniškim rezultatom 1:6. Če bi obveljalo staro pravilo o pomembnosti zadetkov, doseženih v gosteh, bi jim danes za spektakularno napredovanje zadoščala domača zmaga s 5:0. Ker pa omenjenega pravila od sezone 2021/22 ni več, bi se v tem primeru današnja povratna tekma med predstavnikoma Slovenije in Norveške prelevila v podaljšek.

Domžale lahko reši le nov evropski rekord

Domžale rade igrajo evropske tekme v Stožicah. Pred petimi leti so tako presenetile in ugnale West Ham. Foto: Vid Ponikvar O takšnem scenariju pa razmišlja le malokdo. Izbranci Dejana Djuranovića se zavedajo, da so se jim vrata play-offa po hudem porazu v Skandinaviji skorajda zaprla, vseeno pa želijo na povratni tekmi pustiti boljši vtis, premagati zvenečega tekmeca in se od Evrope posloviti na časten način. O tem je pred dvobojem razpredal tudi izkušeni kapetan Senijad Ibričić, ki se je v karieri podpisal pod že marsikateri podvig.

Če bi Domžalam zvečer pomagal do napredovanja v zadnji krog kvalifikacij, bi rumena družina poskrbela za zgodovinski čudež, ki bi obnorel nogometni svet. To bi bila vrnitev desetletja, kakršne Evropa ne pomni. To bi bil prvovrstni podvig slovenskega prvoligaša, po katerem Rosenborg kar ne bi mogel verjeti, kakšno priložnost za napredovanje je zapravil.

Barcelona jo je čudežno zagodla Parižanom

V zadnjih dneh se Barcelona in PSG omenjata na naslovnicah največjih medijev zaradi Lionela Messija. Foto: Reuters V zgodovini evropskih klubskih tekmovanj, ki imajo že dolgo brado, saj ljubitelje nogometa navdušujejo že šest desetletij, še ni bilo junaka, ki bi na povratni tekmi nadoknadil zaostanek petih zadetkov. Dogajali so se že primeri, ko so napredovali klubi, ki so na prvi tekmi izgubili za štiri zadetke. Največjo medijsko slavo je zagotovo požel čudežni preobrat Barcelone, ki je v sezoni 2016/17 v osmini finala lige prvakov izločila PSG.

Parižani so na prvi tekmi na Parku princev nadigrali Katalonce s 4:0, na povratnem dvoboju pa je bilo vse drugače. Barcelona je šla na vse ali nič in po zadetku Sergija Roberta v izdihljajih srečanja povedla s 6:1. To je bil podvig, ki je še dolgo odmeval. Zanimivo, omenjena kluba sta se v ligi prvakov pomerila tudi v zadnji sezoni, takrat je bil v osmini finala uspešnejši PSG. Lionel Messi je tako zadnjo evropsko tekmo v dresu Barcelone očitno odigral proti klubu, pri katerem bi lahko nadaljeval kariero.

V kvalifikacijah za ligo Europa je izjemen preobrat uspel Zenitu iz Sankt Peterburga. Pred tremi leti je prvo tekmo proti Dinamu iz Minska v Belorusiji izgubil kar z 0:4. Malokdo je verjel v napredovanje ruskega velikana. Zenit je na povratni tekmi povedel z 2:0, a nato ostal z igralcem manj. Vseeno ni obupal, do konca rednega dela izsilil podaljšek (4:0), v njem pa povsem nadigral Beloruse (8:1). To je bila ena izmed najbolj nenavadnih tekem v zgodovini kvalifikacij evropskih tekmovanj, na njej pa je Zenitu pomagal tudi slovenski branilec Miha Mevlja.

Pri odmevnem podvigu Zenita je sodeloval tudi slovenski reprezentant Miha Mevlja (skrajno desno). Foto: Guliverimage

Zaostanek štirih zadetkov sta v nekdanjem pokalu UEFA nadoknadila tudi beograjski Partizan in Real Madrid. Črno-beli so v sezoni 1984/85 v Londonu doživeli pravo katastrofo (2:6) proti QPR, a so nato v takratnem glavnem mestu Jugoslavije ponižali Otočane in jih z zmago s 4:0 izločili iz tekmovanja. Sezono pozneje je sloviti Real v Mönchengladbachu proti Borussii utrpel hud poraz (1:5), a nato na domačih tleh v Španiji zmagal s 4:0. Nemci so tako končali evropsko pot.

Podobno izkušnjo ima tudi nekdanji pokal pokalnih zmagovalcev, v katerem je švicarski klub La Chaux-de-Fonds leta 1961 doma napolnil mrežo Leixoesu (6:2), na povratni tekmi pa bil tako nebogljen, da so Portugalci zmagali kar s 5:0. To je bil prvi v nizu veličastnih preobratov, v katerih so klubi v Evropi nadoknadili zaostanek štirih golov.

Ko je Rosenborg nazadnje gostoval v Sloveniji (2019), je prekrižal načrte Mariboru in v Ljudskem vrtu zmagal s 3:1. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Če bi hoteli danes napredovati Domžalčani, bi morali poskrbeti za še večji čudež. Če bi se hoteli veseliti napredovanja proti Rosenborgu že po 90 minutah, bi morali biti od Norvežanov boljši kar za šest zadetkov, če pa bi po 120 minutah vodili za +5, bi potnika v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo določila loterija kazenskih strelov. Dokaz več, pred kako zahtevno, skoraj nemogočo oviro se je znašla Djuranovićeva četa.