Najboljša sta Zidane in Deschamps

Najboljši klubski trener in selektor leta 2018

Zinedine Zidane je letos popeljal Real do tretjega zaporednega evropskega naslova. Foto: Reuters

Mednarodno združenje za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) je razglasilo najboljšega klubskega trenerja in selektorja leta 2018. V prvi kategoriji je na prvem mestu končal Francoz Zinedine Zidane, v drugi pa njegov rojak in nekdanji reprezentančni soigralec Didier Deschamps.