Pisala se bo zgodovina, Lewandowskega bo nasledil ...

Evropska nogometna zveza (Uefa) je na svoji spletni strani objavila zadnje tri nominirance za najboljšega igralca leta po njenem izboru. V igri za prestižno priznanje, ki ga bodo podelili 26. avgusta ob žrebu skupin za ligo prvakov, so ostali Belgijec Kevin de Bruyne (Manchester City), Italijan Jorginho in Francoz N'Golo Kante (oba Chelsea). Tako se bo pisala zgodovina, saj ni še nihče izmed njih osvojil omenjene nagrade.

Tri najboljše so izbrali selektorji 24 reprezentanc z evropskega prvenstva, 80 trenerjev klubov, ki so igrali v skupinskem delu lige prvakov in evropske lige, in 55 novinarjev, po eden iz vsake Uefine članice. Trenerji niso smeli glasovati za igralce iz svojih ekip.

Kandidati za najboljšega v sezoni 2020/21 so Kevin de Bruyne ... Foto: Guliverimage

Najboljše tri igralke pa so izbrali trenerji klubov iz osmine finala lige prvakinj skupaj s selektorji 12 najvišje uvrščenih reprezentanc ter 20 novinarjev. Izbrali so tri igralke Barcelone, zmagovalke lige prvakinj. To so Nizozemska Lieke Martens ter Španki Jennifer Hermoso in Alexia Putellas.

... Jorginho ... Foto: Reuters

Za trenerja leta so v igri za priznanje ostali Španec Josep Guardiola (Manchester City), selektor Italije Roberto Mancini in Nemec Thomas Tuchel (Chelsea).

... in N'Golo Kante. Foto: Reuters

Za trenerja leta v ženskem nogometu pa kandidirajo Španec Lluis Cortes (Barcelona), švedski selektor Peter Gerhardsson in Angležinja Emma Hayes (Chelsea).

Podelitev priznanj bo prihodnji četrtek v Istanbulu.