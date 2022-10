Na Portugalskem padel neverjeten gol s skoraj 100 metrov #video

Nogomet je zelo nepredvidljiv šport. Zadetke je mogoče doseči na tisoč in en način. Vratar portugalskega drugoligaškega kluba Feirense Arthur se je v torek podpisal pod enega bolj nenavadnih, kar jih je mogoče uzreti na zelenicah, in poskrbel za spletno uspešnico.

Zelo redki so primeri, ko vratar po strelu čez celotno igrišče premaga vratarja nasprotne ekipe. Takšnih zadetkov ne vidimo prav pogosto, zato je tisti, ki ga je v torek dosegel Arthur, vratar Feirenseja, še kako izstopal. V 9. krogu druge portugalske lige sta se pomerila Feirense in Moreirense. Gostje, sicer vodilni na lestvici, so veljali za favorite. To so upravičili z zgodnjim vodstvom, ko je Walterson v 9. minuti zadel za 1:0.

En Portugal se acaba de marcar un gol de ARCO A ARCO, lo hizo Arthur Augusto del Feirense frente al Moreirense. Se emociona @fodboldword pic.twitter.com/VjVHkxdeHp — Momentos Random del Fútbol Chileno (@randomfutchile) October 18, 2022

Rezultat se nato ni spreminjal vse do sredine drugega polčasa, ko je uspel izjemen podvig domačemu vratarju. Arthur, 23-letni Brazilec s polnim imenom Arthur Augusto da Silva, je v 69. minuti poslal žogo na igrišče. To pa je storil tako močno, da je žoga v visokem loku letela proti nasprotnemu golu, nato pa tik pred kazenskim prostorom odskočila, dobila še nepričakovan pospešek, nato pa preletela in prevarala čuvaja mreže gostov. Ta je lahko le še nemočno opazoval, kako je žoga po "podaji" Arthurja zatresla njegovo mrežo. Soigralci so odhiteli v objem brazilskemu vratarju, ki se je po proslavljanju evrogola znašel na kolenih. Feirense je izenačil na 1:1, na tribunah so navijači noreli od sreče.

𝘿𝙚 𝙗𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖 𝙖 𝙗𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖?! Assim marcou Arthur Augusto, guardião do CD Feirense 🥅, apesar da derrota dos fogaceiros@sporttvportugal#LigaPortugalSABSEG #NãoPára pic.twitter.com/WXKJJic4B0 — Liga Portugal (@ligaportugal) October 18, 2022

Veselje gostiteljev ni trajalo dolgo, Moreirense je le dve minuti pozneje povedel z 2:1, zmagoviti gol je dosegel Pedro Aparicio, klub iz mesta Moreira de Conegos pa je tako zadržal lepo prednost pred zasledovalci. Pred drugouvrščenim Farensejem ima s tekmo več sedem točk prednosti, Feirense pa je na osmem mestu. Ostal je brez točk, a je njegovo ime po zaslugi izjemnega zadetka vratarja vseeno odmevalo po svetu.