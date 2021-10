Na Nizozemskem se je zrušila tribuna, polna navijačev #video

Ko so navijači nizozemskega prvoligaša Vitesseja v nedeljo proslavljali zmago svojih ljubljencev na gostovanju v Nijmegenu (1:0), se je zaradi njihovega poskakovanja zrušil del dotrajanih tribun. Okrog 35 navijačev je izgubilo tla pod nogami in padlo, a so jo na srečo vsi odnesli brez hujših poškodb.

O tem, kako bučne in dinamične navijače ima Vitesse iz Arnhema, se je lahko prejšnji mesec na lastne oči prepričala tudi Slovenija. Nizozemci so v uvodnem krogu skupinskega dela konferenčne lige gostovali v Ljudskem vrtu in pomagali rumeno-črnim do zmage nad Muro (2:0). V drugem krogu novopečenega evropskega tekmovanja so nato doma ostali praznih rok proti francoskemu Rennesu (1:2), ki ta četrtek prihaja v Maribor, a si nato popravili razpoloženje z dvema zaporednima zmagama v nizozemskem prvenstvu. Najprej so doma premagali Feyenoord (2:1), v nedeljo pa so bili uspešni še v Nijmegenu, kjer so bili boljši od NEC (1:0).

Po zmagi, ki jo je z zadetkom v 16. minuti zagotovil Danec Nicolai Baden Frederiksen, pa bi se skoraj zgodila tragedija. Navijači Vitesseja so si na stadionu Goffert dali duška ter proslavljali zmago pred nogometaši, ki so jih družno prišli pozdravit na rob igrišča in se jim zahvalit za podporo. Privrženci v rumeno-črnem so poskakovali od sreče na dotrajanih tribunah, ki niso več zdržale pritiska. Del tribun se je zrušil, tisti na najnižjih mestih pa so izgubili tla pod nogami. Takšnih je bilo okrog 35.

Eredivisie 🇳🇱

Vitesse fans celebrating their win at NEC Nijmegen when the stand collapsed beneath them.#necvit

17/10 pic.twitter.com/JPK40tw9Xn — STAND YOUR GROUND 👊 (@Ultramaniatics_) October 17, 2021

"Na srečo je bil pod tribunami zabojnik, ki je preprečil, da bi se zgodilo kaj hujšega," je po nesrečnem dogodku pojasnil direktor NEC Wilco van Schaik, šokirani župan mesta Nijmegen Hubert Bruls pa je za NOS dodal: "Na srečo je ni nihče skupil resneje. Želim, da se čim prej začne preiskava, kako se je lahko to zgodilo." "V šoku sem. Na srečo so vsi preživeli," je povedal zvezni igralec Vitesseja Riechedly Bazoer, ki je s soigralci spremljal nesrečo navijačev iz neposredne bližine.