Na Madžarskem nič več omejitev na nogometnih stadionih

Nogometni klubi na Madžarskem lahko po novem popolnoma odprejo svoje stadione, potem ko je madžarska nogometna zveza (MLSZ) oznanila, da je končala omejitve in varnostne ukrepe, ki jih je zahtevala pandemija novega koronavirusa, poroča AFP.

Madžarska liga in pokalno tekmovanje sta se po premoru nadaljevala 23. maja s tekmami za zaprtimi vrati. Od 28. maja so bili na tekmah lahko tudi gledalci, vendar v omejenem številu in na določeni medsebojni razdalji.

Danes pa je MLSZ končal vse omejitve, saj je so v sredo na Madžarskem uradno končali krizno obdobje zaradi novega koronavirusa.

Na Madžarskem so sicer že dobili nogometnega prvaka, to je postal Ferencvaros. Ta si je po torkovi zmagi nad Honvedom z 2:0 zagotovil 31. naslov madžarskega prvaka.

Zasedba iz Budimpešte ima štiri kroge pred koncem prvenstva 14 točk prednosti pred Fehervarjem, za torkovo zmago nad mestnim tekmecem pa sta gola prispevala Slovenec Miha Blažič (48.) in Slovak Michal Škvarka (53.).

Madžarska, ki ima približno deset milijonov prebivalcev, je bila precej manj prizadeta zaradi covida-19 kot nekatere druge evropske države, uradno so zabeležili nekaj več kot 4000 okuženih in približno 570 žrtev.

