Na koga bo tokrat računal Primož Gliha?

Slovenska reprezentanca do 21 let bo 8. septembra v Mariboru igrala prijateljsko tekmo s francosko selekcijo do 20 let. Selektor Primož Gliha je predstavil seznam nogometašev, na katere bo računal na omenjenem obračunu.

Na seznamu so Žiga Frelih (Inter Zaprešić), Arian Rener (Tabor Sežana), Matija Rom (Domžale), Sven Šoštarič Karič (Domžale), Žan Zaletel (Celje), David Zec (Benfica), Adam Gnezda Čerin (Domžale), Tomi Horvat (Mura), Egzon Kryeziu (Triglav), Jakob Novak (Celje), Dejan Petrovič (Aluminij), Janez Pišek (Domžale), Žan Rogelj (Triglav), Leon Sever (Tabor Sežana), Vitja Valenčič (Olimpija), Žan Celar (Cittadella), Jan Mlakar (QPR) in Luka Štor (Dynamo Dresden).

"Francija bo v Sloveniji gostovala z generacijo 1999. Tudi sami imamo reprezentanco, ki je v večini sestavljena iz fantov letnika 1999, torej imamo praktično reprezentanco U20, ki jo sestavlja še šest ali sedem fantov generacije 1998. To je ena večjih težav, ki se pojavlja v zadnjem obdobju, saj se parni letniki ne uspejo prebijati v člansko konkurenco. Tako je bilo tudi v prejšnji generaciji, ko smo kvalifikacije, ki smo jih končali na drugem mestu, izpeljali z generacijama 1997 in 1998," je za NZS dejal selektor Primož Gliha.

Ta je povabil 18 nogometašev. "Čaka nas čaka le ena tekma in želim, da je čim manj igralcev, ki ne bodo igrali. Upam, da so Francija, Anglija, Portugalska in Madžarska, s katerimi se bomo pomerili v letošnjem letu, tekmeci, na katere bomo pripravljeni na evropskem prvenstvu," poudarja Gliha.

Na seznamu se je znašel tudi Jan Mlakar, ki je medtem iz Maribora prestopil v Anglijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Reprezentanca do 21 let z dvobojem proti Franciji nadaljuje serijo tekem proti kakovostnim tekmecem, kar je bila želja selektorja Glihe. "Vodstvo zveze je prisluhnilo moji želji, da igramo z najbolj kakovostnimi reprezentancami, v bodoče pa nas čaka še dvoboj z Nemčijo. Izgovorov ne bo, to bo pokazatelj dejanskega stanja. Premagali smo Švico, ki je osma na mednarodni lestvici reprezentanc do 21 let. To je privilegij ekipe, ki je ni imela še nobena generacija doslej."

Nekaj fantov že ima izkušnje s Francijo, saj so bili mladi galski petelini nasprotnik v zadnjih kvalifikacijah. Prav Slovenci so ob koncu kvalifikacij kot edini odščipnili točko polfinalistu evropskega prvenstva.

Mlada reprezentanca bo Francijo gostila v Ljudskem vrtu, ki bo eno od štirih slovenskih prizorišč evropskega prvenstva 2021 do 21 let, ki ga bosta gostili Slovenija in Madžarska.