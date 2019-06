Mladi slovenski nogometaši v Lendavi remizirali z Gruzijo

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na prijateljski tekmi v Lendavi remizirala z Gruzijo z 1:1 (0:1). Za Gruzijo je v 32. minuti zadel Luka Lokošvili, za izenačenje je v 63. minuti poskrbel Haris Kadrić.

Selektor Primož Gliha je v primerjavi s prijateljsko tekmo proti Švici pred dnevi - Slovenija je zmagala z 2:1 - tokrat moral sestaviti postavo brez strelcev obeh golov v Aarau Žana Celarja in Jana Mlakarja.

Mladi Slovenci so v 14. minuti preko Luke Štora prišli do prve omembe vredne priložnosti, po njej pa so bili Gruzijci boljši tekmec. V 32. minuti so ob nezbrani domači obrambi ter Adamu Gnezdi Čerinu zadeli po strelu osrednjega branilca Luke Lokošvilija.

V drugem polčasu so se Slovenci pokazali v lepši luči. V 52. minuti je Egzon Kryeziu stresel prečko, v 63. minuti pa je Slovenija prišla do zasluženega gola za izenačenje. Rezervist Haris Kadrić je izkoristil podajo Adisa Hodžića z desne stran ter neodločnost gruzijskega vratarja.

V zadnjih 10 minutah so gosti pritisnili na gol, ki ga je branil Domen Gril, a je slovenski vratar skupaj s soigralci odbil vse napade.