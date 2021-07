Na kakšen način želijo v Juventusu popraviti finančno stanje?

V torinskem klubu ocenjujejo, da so na račun pandemije covida-19 izgubili kar okrog 320 milijonov evrov. Zdaj naj bi klubske finance reševal tudi Maurizio Arrivabene, nekdanji vodja moštva Ferrari v formuli 1, ki so ga postavili na "mesto direktorja za nogometne operacije".

Iz kluba prihaja tudi novica, da so z vratarjem Carlom Pinsogliom podaljšali pogodbo do junija 2023, mediji pa ocenjujejo, da je to še en korak, ki naj bi prepričal 36-letnega Cristaina Ronalda, da ostane v klubu, saj sta s pet let mlajšim Pinsogliom dobra prijatelja.