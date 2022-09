Mura močnejša za mladega reprezentanta Kosova, Tabor za Turka in Francoza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mura in Tabor sta se okrepila

Nogometni klub Mura je svoj nabor igralcev okrepil s še enim imenom, mladim reprezentantom Kosova Leardom Sadriujem, Taboir pa se je okrepil z novincema iz Turčije in Francije.

Gre za perspektivnega nogometaša, ki bo zaostril konkurenco v zadnji vrsti, pri svojih 21 letih je že zbral 76 nastopov v članskem nogometu in je tudi kapetan kosovske reprezentance do 21. leta starosti, so zapisali na klubski spletni strani.

Mladi branilec je nazadnje igral za makedonsko Škendijo in zbral 19 nastopov, kot posojen nogometaš je 57 nastopov zbral še za albanski KF Skenderbeu. Pogodbo z Muro je podpisal do konca sezone 2024/25.

Sežanski Tabor odprl vrata Turku in Francozu

Slovenski nogometni prvoligaš Tabor Sežana je v svoje vrste pripeljal še enega novega igralca. Kot prost igralec je v Sežano prišel 23-letni igralec zvezne vrste Oguzhan Demirci, ki je nazadnje igral pri bosanski Zvijezdi iz Gradačca, ima pa že nekaj izkušenj s slovenskih zelenic. V sezoni 2018/19 je v slovenski drugi ligi igral za Radomlje.

"Vesel sem, da sem postal del ekipe Tabora. Potrudil se bom po svojih najboljših močeh, da pomagam ekipi imeti uspešno sezono," je po podpisu pogodbe za spletno stran kluba dejal ofenzivno usmerjen nogometaš, ki se je sicer rodil v Nemčiji in v mlajših kategorijah nosil dres Kaiserslauterna in Darmstadta. Poleg nemškega ima tudi turško državljanstvo.

Kraševci so na družbenih omrežjih razkrili še eno okrepitev, nov napadalec rdeče-črnih je postal 25-letni Francoz Boucif El Afghani.

✍️| Boucif El Afghani je 25-letni napadalec in nova okrepitev rdeče-črnih.



Boucif: “Vesel sem, da sem podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo s Taborom. Na igrišču bom pokazal svoj maksimum in tako pomagal ekipi do dobrih rezultatov.”#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/WpB8BdXYMR — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) September 6, 2022

Tabor je po osmih krogih Prve lige Telemach s sedmimi točkami na devetem, predzadnjem mestu, za njim je z dvema točkama zaostanka le Gorica.

