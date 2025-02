Mura predstavila še dva novinca

Slovenski nogometni prvoligaš Mura je predstavil še tretjo in četrto zimsko okrepitev. Po novem bosta črno-beli dres nosila Belgijec Massimo Decoene in Luka Kerin, so sporočili iz kluba.

Massimo Decoene, ki bo čez nekaj dni dopolnil 21 let, se najbolje znajde na sredini igrišča, v sezoni 2023/24 je v prvi belgijski ligi debitiral v članski ekipi Kortrijka, ta pa ga je nato poslal na posojo v Oostende, kjer je v lanski sezoni zbral 26 nastopov. Jeseni je bil posojen v Lokeren, v spomladanskem delu sezone pa bo kot posojen nogometaš Kortrijka igral v Fazaneriji.

Petindvajsetletni Luka Kerin pa je nogometni razvoj doživel pri milanskem Interju, največji pečat pa je pustil v Celju, za katerega je odigral 100 tekem in ob tem dosegel 15 zadetkov ter prispeval 14 asistenc. V Sloveniji je igral še za Bravo, Krško in Jadran Dekane, od koder se seli v Fazanerijo.

Foto: NK Mura

"Misli ob prihodu so sper, vesel sem, da se vračam v prvo ligo. Vem, kakšen klub je Mura in kaj pomeni za slovenski nogomet. Zavedam se odgovornosti in izzivov ter pričakovanj, ki jih imajo klub in navijači. Veselim se tekem, fantje so me na treningih super sprejeli in pripravljen sem, da dam vse od sebe," je povedal Kerin, ki je podpisal enoletno pogodbo.

Pred tem sta v Mursko Soboto prišla še Mario Mustapić in Jošt Pišek, odšli pa so Franko Kolić, Steven Junčaj, Hunter Olson, Colin Stripling, Matic Maruško, Timotej Brkić, Mato Miloš, Tilen Ščernjavič, Anel Zulić, Mark Strajnar in Vasileios Zogkos.

Trenutno sedmouvrščena Mura je spomladanski del začela z neodločenim izidom 0:0 proti Nafti 1903, v soboto bo gostovala v Domžalah.

Preberite še: