Mura Nona korak bliže ligi prvakinj

Nogometašice Mure None so se uvrstile v drugi krog kvalifikacij lige prvakinj, potem ko so postale zmagovalke turnirja prvega skupine 6 v ciprskem Paphosu. V finalu so s 3:2 (2:1) premagale domači Apollon. Junakinja tekme je bila Sara Makovec, ki je dosegla dva gola, med drugim tudi odločilnega v 84. minuti.

Trener slovenskih prvakinj Vladimir Kokol je napovedoval tekmo z malo priložnostmi, kar pa se ni uresničilo. Ekipi sta tekmo sicer začeli previdno, Sara Makovec pa je izkoristila prvo priložnost, po golu se je igra razživela, več pa so pokazale Slovenke. Na 2:0 je v 30. minuti povišala Tija Šoštarič. Osem minut pozneje so zadetek dosegle tudi gostiteljice, ki bi se na začetku drugega kaj kmalu spet znašle v zaostanku dveh golov, najprej je okvir vrat zadela kapetanka Špela Kolbl, nekaj trenutkov pozneje pa še Jana Malahova.

Nekaj zgrešenih priložnosti je ciprska ekipa kaznovala in v 79. minuti prišla do izenačenja, a odgovor je bil hiter, pet minut je podajo Kolbl izkoristila Makovec, ki se je letos v Muro vrnila iz Olimpije, in postavila končen izid.

V letošnji sezoni lige prvakinj tekmuje 72 klubov iz 50 nacionalnih nogometnih zvez. V skupinskem delu lige bo igralo 16 ekip. Barcelona, Lyon, Bayern München in Chelsea so edini štirje klubi, ki so že direktno uvrščeni v skupinski del tekmovanja, kjer bo 16 ekip. Za preostalih 12 prostih vozovnic se meri 68 zasedb. V uvodno fazo je vstopilo 59 ekip, od tega 43 aktualnih državnih prvakinj (tudi Mura Nona), preostalih 16 pa so ekipe, ki so si nastop zagotovile kot drugo ali tretje uvrščene v domačih klubskih tekmovanjih v minuli sezoni.