Navijače Rome je v nedeljo zvečer navdušil 18-letni Ganec Felix Afena-Gyan. Mladi Afričan je z dvema zadetkoma sinove volkulje popeljal do zmage v gosteh nad Genoo (2:0) in postal prvi nogometaš, rojen leta 2003, ki je v serie A na eni tekmi dosegel dva zadetka. Trener Jose Mourinho mu je obljubil, da mu bo za nagrado kupil nove nogometne čevlje, vredne 800 evrov.

V nedeljo zvečer je na dvoboju 13. kroga italijanskega prvenstva zablestel Felix Afena-Gyan. Mladi up Rome, ki ga je Jose Mourinho zaradi odličnih predstav v zasedbi mladincev (primavera) prejšnji mesec povabil v člansko ekipo, je vstopil v igro v 74. minuti. Takrat je bil rezultat na stadionu Luigi Ferraris v Genovi še 0:0, nato pa je najstnik iz Afrike zablestel v velikem slogu. Dosegel je dva zadetka, svoja prva, odkar se dokazuje v članski konkurenci, in popeljal Romo do zmage z 2:0. S tem je pokvaril trenerski debi Andrija Ševčenka, ki je prvič vodil Genoo.

Mourinho: Felix ostaja z nami

Strelski prvenec v članskem dresu Rome je dočakal v tretjem nastopu v serie A. Foto: Guliverimage Afena-Gyan je najprej zadel v polno v 82. minuti, končni rezultat v prid rumeno-rdečih pa postavil v četrti minuti sodnikovega podaljška. Njegov trener mu je pred tekmo obljubil, da mu bo za nagrado za morebitni zadetek kupil nove nogometne čevlje, vredne kar 800 evrov. Ganec po prvem zadetku ni skrival sreče, pritekel do trenerja in ga objel.

"Takrat me je opozoril, naj ne pozabim na obljubo. Že jutri zjutraj, to bo prva stvar, ki jo bom storil v ponedeljek, mu bom kupil nogometne čevlje," je sloviti Portugalec pojasnil za DAZN in dodal: "Opravičujem se gospodu De Rossiju (trener mladinske zasedbe Rome Antonio De Rossi, op. p.) in zasedbi v primaveri, a Felix ostaja z nami," bo tudi v nadaljevanju sezone ponudil priložnost mlademu napadalcu, ki ga je navdušil s hladnokrvnostjo pred vrati tekmeca in psihološko trdnostjo. Všeč mu je, da ostaja skromen in marljivo srka znanje od vseh, ki ga obkrožajo. Zlasti od Mourinha, ki je po zmagi v Genovi z Romo v serie A napredoval na peto mesto, za četrtouvrščeno Iličićevo Atalanto pa zaostaja tri točke.

Jose Mourinho je po 13. krogu serie A z Romo na petem mestu. Foto: Guliverimage

Pred tekmo mu je nekdanji varovanec Ševčenko, takšna je navada med trenerji v angleškem klubskem nogometu, podaril steklenico rdečega vina. Ukrajinca je pred leti vodil pri Chelseaju, tokrat pa mu je pokvaril krstni nastop v vlogi trenerja Genoe. "Vesel sem zase in razočaran zaradi njega, a nekega dne se bo to spremenilo in bo ravno obratno," je dejal Mourinho, ki je prepričan, da je Roma z 18-letnim biserom iz Gane dobila nogometaša, o katerem se bo slišalo še veliko lepega.